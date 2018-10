MILANO – Ospite di Alessandro Cattelan nella penultima puntata di E Poi C’è Cattelan a Teatro, lo show di Sky Uno in onda il martedì in prima serata, Alessandro Del Piero ha ricordato il suo gol del 2-0 con cui l’Italia battè la Germania in semifinale ai Mondiali del 2006, l’ultima edizione vinta dagli azzurri.

Se ci fosse stato Inzaghi al posto di Gilardino…

“Inzaghi era un vero un bomber. Per questo quando vedeva la porta aveva un po’ di sano egoismo. Se ci fosse stato lui al posto di Gilardino, probabilmente non avrei ricevuto l’assist e non avrei segnato lo storico gol alla Germania. Poche partite prima, Inzaghi ignorò uno scatto epico di Barone e segnò contro la Repubblica Ceca facendo tutto da solo e non passandola al centrocampista che avrebbe segnato facilmente a porta vuota…”

