CHICAGO (STATI UNITI)- Dennis Rodman, ex stella NBA e grande amico del dittatore coreano Kim Yong-un, ha rilasciato una intervista a Marca per raccontare alcun aneddoti sulla sua vita privata.

Le dichiarazioni di Rodman sulla proposta indecente di Madonna e sulle tre fratture subite al pene sono riportate da it.eurosport.com.

“Partiamo dalla proposta indecente… Madonna mi ha detto che se fosse rimasta incinta mi avrebbe dato 20 milioni di dollari.

Stava giocando a Las Vegas quando mi ha chiamato per farmi sapere che stava ovulando. Sarò lì tra cinque ore le dissi, e la raggiunsi con un volo privato.

Mi sono rotto il pene tre volte. La prima volta ero a una festa su una barca, stavo bevendo di tutto e una ragazza mi ha detto di andare nella sua cabina.

E lì lo stavamo facendo, quando mi sembrò una buona idea fare il salto della quaglia, ma non controllavo la bestia. Saltai come un matto, c’era sangue dappertutto.

Lei urlava Stai morendo!, e io le risposi No, non preoccuparti, mi sono solo rotto il pene. La seconda volta è stato dopo una partita con i Rockets in cui mi hanno tirato una pallonata proprio lì. Si è diviso come una noce.

La terza era in una notte selvaggia in un hotel con la mia ragazza. Sapevo cosa fare, dovevo andare in ospedale per prendere la pillola.

Ma tutti i dottori hanno iniziato ad eccitarsi e hanno chiamato metà dell’ospedale. Non capivano come si era rotto. Io volevo solo la pillola”.