MILANO – Episodio da moviola al 71′ di Inter-Cagliari. Dessena aveva segnato il gol del pareggio ma poco dopo è stato fermato dal VAR perché, al momento del tocco vincente, aveva toccato il pallone con la mano.

Al 73′, il VAR è intervenuto per annullare il gol del pareggio al Cagliari. Dessena aveva battuto Handanovic toccando il pallone con la mano.

Inter sfiora il raddoppio al 61′. Candreva spara su Cragno da due passi.

Cagliari vicino al pareggio al 60′. Joao Pedro ha concluso a rete al termine di una azione personale ma non è riuscito a inquadrare lo specchio della porta.

Inter in vantaggio al 12′. Cross di Dalbert, al primo assist con la maglia nerazzurra, e gol di testa di Lautaro Martinez, al primo gol in Serie A.

17′ Inter 1-0 Cagliari

⚽ Lautaro 🅰️ Dalbert

pic.twitter.com/cecQVUyG1d — FN (@FansNerazzurri) 29 settembre 2018

Il tabellino

Inter (4-2-3-1): Handanovic, D’Ambrosio, Miranda, de Vrij, Dalbert; Gagliardini, Borja Valero; Politano, Nainggolan, Candreva; Martinez. All: Spalletti

Cagliari (4-3-2-1): Cragno; Srna, Klavan, Andreolli, Faragò; Dessena, Bradaric, Barella; Ionita; Sau, Pavoletti. All: Maran

