Di Canio boccia Mourinho: “Campionato da 5.5, doveva portare la Roma in Champions con calciomercato da 126 milioni”

Paolo Di Canio boccia José Mourinho. L’opinionista di Sky Sport ha assegnato al tecnico portoghese una insufficienza per aver chiuso il campionato al sesto posto in classifica.

Paolo Di Canio: “Mourinho doveva portare la Roma in Champions League”

Secondo l’ex calciatore della Lazio, la rosa della Roma non era da scudetto ma è stata allestita con una spesa di 126 milioni di euro sul calciomercato. Quindi, secondo Di Canio, Mourinho avrebbe dovuto chiudere almeno al quarto posto, in zona Champions League.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Di Canio, ex calciatore e opinionista di Sky Sport, su José Mourinho e sulla sua Roma condotta fino al sesto posto in classifica.

Di Canio: “Mourinho? Con 126 milioni spesi non puoi arrivare sesto…”

«Mourinho merita 5,5 (con generosità) per il campionato che ha fatto. Con quello stipendio, il portoghese dovrebbe giocare per vincere i campionati. Quest’anno ovviamente non gli si chiedeva di vincere lo scudetto ma sono sicuro che il club gli chiedesse almeno un posto in Champions League.

Ha fatto meno gol di Sassuolo, Verona e Udinese. Però ora c’è la Conference League che cambia di tanto, se la vince è comunque una Coppa. Sperimentale? Non me ne frega niente, l’importante è vincere. Da lì il voto parte ed è 6,5/7. Però con i 126 milioni spesi dal tecnico giallorosso mi aspetto altro».