ROMA – ”E’ un giocatore straordinario quando è in giornata, ma se avesse fatto gol con la Spal sarebbe stato meglio”. Il tecnico della Roma, Eusebio Di Francesco, tesse le lodi del suo attaccante dopo il risveglio in Champions con Il Cska: ”mi dà la sensazione che gli piaccia di giocare di più la sera, un bello di notte”.

Tornando alla Spal – aggiunge il tecnico della Roma – ”non mi è piaciuto che alcuni giocatori hanno preparato la partita due ore prima di andare in campo. La partita si prepara in settimana, con la Spal ci sono stati episodi negativi”

LEGGI ANCHE:

Classifica, calendario, risultati e marcatori del campionato di Serie A.

Come funziona l’abbonamento a Dazn per vedere le partite di Serie A.

I siti legali dove vedere in streaming le partite di calcio.

Cengiz queste cose non si fanno lo sai, sono debole #RomaCSKA pic.twitter.com/MzCdykYLJP — ❤ (@obsessedwithasr) 23 ottobre 2018