Di Francesco a rischio esonero dopo il tonfo del Cagliari contro il Napoli. Per il tecnico abruzzese, sarebbe il quinto esonero in carriera dopo quelli subiti sulle panchine di Lanciano, Lecce, Sassuolo e Roma.

Di Francesco ha firmato con il Cagliari per cercare riscatto dopo la pessima esperienza con la Sampdoria. A Genova non è stato esonerato ma la sua esperienza è terminata quasi subito con una rescissione consensuale.

Di Francesco attacca il giornalista: “Mi chiedi dell’esonero? Che domanda del c…”

Seconda sconfitta di fila per il Cagliari. E l’allenatore Eusebio Di Francesco non cerca attenuanti ma allo stesso tempo se l’è presa con un giornalista che gli ha fatto una domanda su un suo possibile esonero.

“Sono inca..ato nero per la sconfitta ma questa è davvero una domanda del c…”.

Di Francesco rischia l’esonero ma non cerca scuse: “Napoli superiore”

Le dichiarazioni dell’ex allenatore della Roma sono riportate dall’Ansa.

“Il Napoli ci è stato superiore – dice – siamo stati bravi a rientrare in partita, ma poi siamo mancati in fase difensiva, ma non nella linea di retroguardia, ma a livello di squadra.

Facile sparare contro il Cagliari, ma anche gli episodi non ci hanno favorito: a livello psicologico il gol dell’1-2 ha fatto la differenza.

E poi in dieci uomini, con un Napoli pieno di palleggiatori, è andata come è andata. Non dimentichiamoci che abbiamo problemi di organico e poche possibilità di scelta”.

Ora la situazione del Cagliari si è fatta pericolosa.

“Chi pensava di essere al sicuro si sbagliava di grosso – il commento di Di Francesco -: dobbiamo sempre anche guardarci dietro.

Oggi è stato il Cagliari peggiore della stagione? No, è stato il Napoli ad essere il migliore della stagione”. (fonte ANSA, video YouTube).