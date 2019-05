Di Lorenzo-Napoli, è fatta: giovedì le visite mediche a Roma

NAPOLI – Il primo colpo di calciomercato è del Napoli. E’ fatta, Giovanni Di Lorenzo sarà il primo rinforzo del Napoli per la prossima stagione. Come scrive Il Corriere dello Sport, il club di De Laurentiis si è assicurato il terzino classe 1993, vera rivelazione della stagione dell’Empoli. L’operazione è andata in porto per una cifra vicina ai dieci milioni di euro. Le visite sono state programmate per giovedì a Roma. L’Empoli ha concluso un’importante plusvalenza, visto che l’esterno fu acquistato dal Matera per poco più di mezzo milione (fonte Corriere dello Sport).

Napoli, la carica di Carlo Ancelotti: “Proveremo a vincere lo scudetto”.

Al termine della sconfitta di Bologna, partita che ha chiuso il campionato del Napoli, Carlo Ancelotti ha parlato delle aspettative per la prossima stagione di Serie A 2019-2020.

“Sconfitta di Bologna? Potevamo anche vincerla, ma siamo stati leggeri dietro: nelle gare di fine anno può succedere, ma questa partita non cambia nulla. Scudetto? L’anno prossimo ci proveremo, sappiamo cosa fare sul mercato. In questa stagione abbiamo messo buone basi, Sicuramente giocheremo un calcio più aggressivo con più intensità, ci muoveremo sul mercato per far sì di innestare al gruppo queste caratteristiche” (fonte Ansa).