Giovanni Di Lorenzo piace a Napoli e Roma. Lui scherza: “Gioco al fantacalcio, mi sono comprato”

EMPOLI – Show di Giovanni Di Lorenzo nel corso di Empoli-Torino 4-1. Il calciatore dell’Empoli ha segnato ed è stato il migliore in campo. Questo successo è pesantissimo perché oggi, ad una giornata dal termine del campionato italiano di calcio di Serie A, l’Empoli sarebbe salvo ed in Serie B retrocederebbe il Genoa. Una situazione di classifica impensabile fino a poche domeniche fa. Di Lorenzo è stato uno dei calciatori che ha tolto l’Empoli dalla sabbie mobili con una serie di prestazioni di altissimo livello.

Di Lorenzo piace a tutti, Napoli favorito sulla Roma perché si è mosso prima.

Grazie a queste prestazioni straordinarie, il calciatore dell’Empoli è entrato nel mirino di mercato di Napoli (favorito) e Roma. La squadra allenata da Carlo Ancelotti si è mossa prima e per questo motivo è favorita sui giallorossi per arrivare alla stella dell’Empoli.

Al termine di Empoli-Torino 4-1, Giovanni Di Lorenzo ha scherzato ai microfoni di Sky Sport svelando di essere un grande appassionato di fantacalcio. Il calciatore dell’Empoli ha fatto sapere che si è comprato al fantacalcio, cosa che i calciatori fanno spesso.

“Gioco al fantacalcio in società con un mio amico, è lui che gestisce la squadra. Sì, mi sono comprato a inizio anno. Oh, se giochi con me, mi devi comprare, altrimenti lo fai da solo…”.