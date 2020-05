Di Vaio: “Ibrahimovic al Bologna? Non l’ho visto in forma e poi lo stipendio…” (foto Ansa)

BOLOGNA – A Bologna non si parla di altro che del possibile approdo di Zlatan Ibrahimovic in rossoblù.

Non potrebbe essere altrimenti dopo che Mihajlovic ha svelato di essere stato chiamato dal gigantesco centravanti svedese.

Secondo il tecnico serbo, Ibra lascerà il Milan al termine della stagione.

In questo caso il Bologna potrebbe essere una pista più che gradita per restare in Serie A.

Ma evidentemente non è dello stesso parere Marco Di Vaio.

Il dirigente del Bologna ha spento l’entusiasmo dei suoi tifosi con le seguenti dichiarazioni a E’tv che sono riportate da gazzetta.it.