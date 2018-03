MADRID (SPAGNA) – Diego Costa ha ancora il Chelsea nel cuore ma allo stesso tempo il suo astio nei confronti di Antonio Conte non è diminuito. Il bomber brasiliano è stato costretto a lasciare il Chelsea, nonostante una annata da assoluto protagonista e la conquista dello scudetto, per trasferirsi all’Atletico Madrid perché non rientrava più nei piani di Antonio Conte.

Conte lo ha liquidato con un sms

“Grazie per la stagione che abbiamo passato insieme e buona fortuna per il prossimo anno, ma non rientri nei miei piani”.

Diego Costa aveva risposto in maniera secca nel post partita di Spagna-Colombia: “Devo trovarmi una nuova squadra”.

Diego Costa lo cancella su Instagram

Stasera Diego Costa ha pubblicato una storia su Instagram con la formazione del Chelsea ma ha cancellato il nome di Antonio Conte sullo schermo.