MADRID (SPAGNA) – Niente Juventus-Atletico Madrid per Diego Costa. Tre mesi di stop per l’attaccante che ha subito un intervento chirurgico per ernia disco cervicale. Costa ha sentito disagio nel collo la scorsa settimana e dopo gli accertamenti il club ha deciso l’infortunio richiesto chirurgia.

“Diego Costa ha subito un intervento chirurgico alla sua ernia del disco cervicale a Madrid oggi”, conferma in una nota l’ Atletico. “Secondo le informazioni fornite dai servizi medici del club, l’operazione è andata come previsto”.

Costa dovrebbe essere fuori per circa tre mesi, il che significa che perderà la partita dell’Atletico La Liga contro il Barcellona il 1° dicembre.

È anche improbabile che possa giocare in una delle ultime due partite di Champions League contro la Juventus e la Lokomotiv Mosca, ma potrebbe tornare in tempo per fine febbraio ( fonte AGI).