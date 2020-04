MADRID (SPAGNA) – Nel 2014, Diego Costa è stato costretto a recuperare in fretta dal suo infortunio per disputare la finale di Champions League poi persa dal suo Atletico contro il Real.

Per accelerare il suo recupero, Diego Costa è stato curato con la placenta di cavallo.

L’attaccante della Nazionale Spagnola ha definito queste cure il momento peggiore della sua carriera da calciatore.

Le dichiarazioni rilasciate da Diego Costa sono riportate da corriere.it.

Il centravanti dell’Atletico Madrid ha anche parlato del suo rapporto complicato con Antonio Conte ai tempi del Chelsea.

«Antonio Conte? Abbiamo avuti problemi fuori dal campo, ma lui è davvero un buon allenatore – ha spiegato Diego Costa -.

Non porto rancore, però per essere un tecnico veramente bravo deve cambiare qualcosa nei suoi metodi e dal punto di vista umano.

È un tipo diffidente e in una squadra come per esempio il Real non durerebbe neanche una stagione».