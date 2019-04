BARCELLONA – L’Atletico Madrid ha perso a Barcellona e ha detto addio alle residue speranze di vincere il campionato spagnolo. Sconfitta propiziata da un comportamento inaccettabile di Diego Costa. L’attaccante della Nazionale Spagnola si è fatto cacciare via dall’arbitro al 28′ del primo tempo e mentre usciva dal campo lo ha insultato ripetutamente. Dopo questa espulsione, l’Atletico Madrid si è praticamente consegnato al Barcellona che ha vinto con merito per 2-0 con i gol realizzati da Lionel Messi e Luis Suarez.

Grazie a questo successo, il Barcellona ha consolidato il primo posto in classifica volando a più undici sull’Atletico Madrid secondo e a più tredici sul Real Madrid terzo.

Barcellona che ha addirittura 23 punti di vantaggio sul Getafe quarto in classifica. Insomma, il campionato spagnolo è bello che chiuso.

Diego Costa squalificato 8 giornate, il suo campionato è finito in anticipo.

Stangata sull’Atletico Madrid che perde Diego Costa squalificato per otto giornate dopo l’espulsione sabato scorso durante la sfida con il Barcellona.

Costa è stato squalificato quattro giornate per gli insulti al direttore di gara Gil Manzano e altre quattro per averlo strattonato. La federcalcio spagnola ha multato sia il giocatore sia l’Atletico Madrid.