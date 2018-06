MOSCA – Proteste a non finire in occasione del gol del pareggio della Spagna. Diego Costa si è fatto largo tra le fila della difesa del Portogallo e, volontariamente o no, ha rifilato una gomitata ai danni di Pepe. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Dopo essersi liberato in questo modo poco ortodosso di Pepe, ha depositato in rete con il destro. L’episodio è stato oggetto dell’intervento del var. La tecnologia ha deciso di assegnare il gol alla Spagna tra le proteste furenti dei portoghesi.

Portogallo-Spagna 2-1 | video gol Cristiano Ronaldo, che papera De Gea

Portogallo-Spagna 1-1 | video gol Diego Costa

Portogallo-Spagna 1-0 | video gol Cristiano Ronaldo su rigore

CLICCA QUI per il tabellone completo dei Mondiali.

Tutti i gironi dei Mondiali: