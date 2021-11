Caso di Covid nel Napoli, il calciatore tedesco Diego Demme è positivo. Il club campano ha fatto sapere che il calciatore è regolarmente vaccinato ma nonostante questo è risultato positivo al Covid.

Diego Demme è vaccinato ma ha il Covid, il comunicato del Napoli

“Diego Demme, regolarmente vaccinato, è risultato positivo al COVID 19 all’ultimo controllo di routine effettuato questa mattina. Il calciatore è asintomatico e in isolamento a casa. Il gruppo squadra seguirà le indicazioni previste dai protocolli sanitari”.

Chi è Diego Demme

Nato in Germania, ha origini italiane, essendo il padre calabrese di Scandale, in provincia di Crotone. Quest’ultimo, tifoso del Napoli, gli ha dato il nome Diego in onore di Maradona.

Demme è un centrocampista di quantità, ambidestro, bravo in marcatura. Dispone anche di ottima personalità. Si ispira a Gennaro Gattuso (che è stato anche il suo allenatore nel Napoli). Motorino di centrocampo, è abile nel chiudere le linee di passaggio avversarie, ma anche nel trovare la profondità in avanti e negli inserimenti.

Nel corso della sua carriera, ha vestito le maglie di Arminia Bielefeld, Paderborn, Lipsia e Napoli. Al suo attivo, anche una presenza con la Nazionale Tedesca di Calcio. Nella sua bacheca, solamente la Coppa Italia vinta con il Napoli.