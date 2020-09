Dier del Tottenham abbandona il campo per andare al bagno, Mourinho lo rincorre…

Curioso episodio durante la partita di Coppa di Lega Inglese tra il Tottenham ed il Chelsea: Dier ha abbandonato il campo per andare al bagno, Mourinho lo ha rincorso fino agli spogliatoi.

Lo Special One lo ha inseguito per assicurarsi che tornasse presto in campo perché nel frattempo la partita era in corso… (qui il video).

La sua ‘strategia’ ha pagato perché il Tottenham si è qualificato al prossimo turno della competizione grazie ad una vittoria ai rigori.

Il Chelsea era passato in vantaggio con un gol del neo acquisto Timo Werner ma poi Erik Lamela ha impattato il match portandolo alla lotteria dei rigori.

Dagli undici metri, hanno prevalso i ragazzi di Mourinho per la gioia del tecnico portoghese.

Il commento dell’ex stella della Nazionale Inglese

Gary Lineker, ex gloria del calcio inglese che adesso segue le partite come opinionista, ha ironizzato sull’accaduto con il seguente tweet: