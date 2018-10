MILANO – Buona la prima per Diletta Leotta. Il volto femminile di Dazn, con un passato su Sky Sport, ha condotto con successo la prima puntata di “Diletta Gol”, l’approfondimento sugli anticipi del sabato di Serie A in onda in diretta streaming su Dazn. Diletta Leotta ha condotto “Diletta Gol” in compagnia di Mauro German Camoranesi, campione del mondo con la Nazionale Italiana nel 2006.

Nel corso di questo programma, la coppia formata da Diletta Leotta e Mauro German Camoranesi commenta l’esito delle partite del sabato ma allo stesso tempo presenta la giornata calcistica della domenica.

Nella puntata di ieri si è parlato del primo passo falso della Juventus, del crollo interno della Roma contro la Spal e del trionfo del Napoli sul campo dell’Udinese. Allo stesso tempo, Diletta Leotta ha introdotto il derby tra il Milan e l’Inter che chiuderà la domenica calcistica.

Diletta Leotta, scollatura da urlo per la prima di “Diletta Gol” (VIDEO e FOTO)

