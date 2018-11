MILANO – “Diletta Gol” sta diventando un appuntamento imperdibile per i fan di Diletta Leotta. La trasmissione va in onda ogni sabato, verso le 22.30 dopo la partita notturna di Serie A, in diretta streaming su Dazn.

Ieri Diletta Leotta, con l’ausilio dell’ex calciatore Mauro German Camoranesi, ha parlato degli anticipi di Serie A ma ha attirato i telespettatori non solamente per i suoi pensieri calcistici ma anche, se non soprattutto, per il suo abito aderente che evidenziava tutte le sue generose forme.

Durante “Diletta Gol”, si è parlato della lotta scudetto che vede coinvolte tre squadre, la Juventus, prima a +6 sulle rivali, il Napoli e l’Inter. Durante Diletta Gol, c’è stata anche la presentazione delle partite della domenica con commento tecnico dell’ex giocatore, campione del mondo nel 2006, Mauro German Camoranesi.

Sabato scorso a #DilettaGol ne abbiamo viste delle belle!

Il prossimo appuntamento con @DilettaLeotta? Subito dopo #JuveCagliari 😎⚽ pic.twitter.com/k1MyQWwDza — DAZN Italia (@DAZN_IT) 30 ottobre 2018

Più che “Diletta gol”

Dovresti dedicarti alle “bombe” di calciomercato pic.twitter.com/t3Mo4f3bw1 — salvatore alioto (@salioto86) 4 novembre 2018

Prosegue la preparazione per una nuova puntata di #DilettaGol 💪🏻@DilettaLeotta, vuoi essere la nostra Adriana? 🤔 pic.twitter.com/LOQdz3dHL3 — DAZN Italia (@DAZN_IT) 3 novembre 2018

