MILANO – Alzi la mano chi non è mai andato a sbirciare il profilo Instagram di Diletta Leotta… La conduttrice televisiva, prima su Sky Sport per la Serie B e ora su Dazn per la Serie A, è una delle italiane con più fan sui social network. Le sue foto sono una garanzia di viralità

Ogni sua immagine raccoglie milioni di “likes” e commenti. L’ultima, in accappatoio, ha mandato in tilt i suoi fan perché ha scatenato le loro fantasie più nascoste. La presentatrice televisiva di Dazn l’ha condivisa scrivendo: “Stasera sono a casa. Relax e benessere. Cose da donne…”.

“Spogliati”, “Rendici felici, togliti quell’accappatoio”, “L’accappatoio è di troppo”, “Escile” e molti altri inviti sono stati scritti sotto la foto dell’ex regina della Serie B in accappatoio. Per non parlare delle condivisioni della foto che ormai è dovunque. Non si parla di altro sui social network, la bellissima showgirl è la regina del web.