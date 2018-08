ROMA – Dazn non ha convinto, il suo streaming ha riscontrato non pochi problemi, ma Diletta Leotta, volto femminile della nuova piattaforma streaming, è stata promosso a pieni voti da tutti per la sua bellezza ma anche per la sua competenza calcistica [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Dopo la vittoria del Napoli sulla Lazio, Diletta Leotta è diventata virale sui social network per una domanda a Carlo Ancelotti che ha strappato il sorriso di Andriy Shevchenko.

Diletta Leotta ha chiesto ad Ancelotti: “E’ meglio Milik, suo attuale attaccante, o Shevchenko che ha allenato ai tempi del Milan?”.

Pronta la risposta di Ancelotti: “Adesso è meglio Milik di Shevchenko. Ma a Milik auguro di avere una carriera ricca di trofei come quella di Sheva…”.

Da lì risate a non finire in studio. E vissero tutti felici e contenti.