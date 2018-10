MILANO – Diletta Leotta, volto femminile di Dazn con un passato a Sky Sport e conduttrice del Contadino cerca moglie, è stata intervistata da Chi. Ecco le sue dichiarazioni.

“Vivo i social come una ragazza della mia età, come uno svago. Proprio come facevo cinque anni fa, quando ho aperto il mio profilo Instagram. Pubblico solo quello che mi piace condividere senza strategie e senza un social manager alle spalle.

Non ho veri e propri haters come hanno altri, non ricevo minacce o insulti. Ho, invece, qualche commento molto volgare ai miei post. Purtroppo bisogna convivere non solo con i leoni da tastiera, ma anche con i volgari da tastiera.

Per fortuna sono una piccolissima percentuale di tante persone carine che interagiscono con i miei post. Prima li bloccavo e la cosa curiosa è che quasi tutti mi scrivevano via mail per lamentarsi che erano stati bloccati. Ora neanche li blocco, li ignoro senza problemi.”

