DUBAI – Ogni pretesto è buono per una bella fuga d’amore. Diletta Leotta ha approfittato della pausa del campionato di Serie B, che riprenderà il 20 gennaio, per una vacanza in compagnia del fidanzato, e dirigente Sky, Matteo Mammì.

Diletta Leotta è il volto femminile di Sky Sport per quel che riguarda il campionato di Serie B. Come i calciatori, che in questo momento sono in vacanza, ha scelto questo periodo dell’anno per fuggire dal freddo dell’inverno e rifugiarsi tra Dubai e l’Oman.

Foto Facebook