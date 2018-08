ROMA – La carriera televisiva di Diletta Leotta, attuale star di Dazn, è iniziata a 14 anni a Catania. Lo svela Dagospia anticipando un servizio giornalistico di Spy in edicola da venerdì 24 agosto. Diletta Leotta ha esordito in televisione nel corso della trasmissione “Playa Bonita”, in onda sull’emittente locale di Catania TeleColor [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

Diletta Leotta ha firmato il suo primo contratto a 17 anni con Antenna Sicilia. La showgirl è stata assunta grazie alla telefonata della mamma a un suo lontano parente che lavorava nel mondo della televisione. Diletta Leotta ha firmato un contratto conforme alla Carta di Trieste (il documento che tutela i minori in tv).

Proprio qui Diletta Leotta ha iniziato ad occuparsi, ma soprattutto ad appassionarsi di calcio. E non solo, Diletta Leotta conobbe in tv Michele Paolucci, all’epoca attaccante del Catania, e iniziò una relazione sentimentale con lui. Diletta Leotta ha sempre abbinato alla bellezza, una preparazione culturale di primo livello. Mentre lavorava, ha trovato il tempo di laurearsi in giurisprudenza alla LUISS. Così ha iniziato la showgirl più popolare del calcio italiano.