CATANIA – Diletta Leotta, volto femminile della Serie B su Sky Sport, ha approfittato del ponte del 1 maggio per concedersi qualche ora di meritato relax nella sua Catania.

Il tutto è stato immortalato in una storia di Instagram. Diletta Leotta ha chiesto ai fan: “Mi tuffo o no?”, poi ha posato in costume in compagnia del suo cane Brando.

Ecco le foto da Instagram