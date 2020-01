Diletta Leotta, pelliccia celeste per Inter-Atalanta FOTO Instagram

MILANO – Show di Diletta Leotta. La conduttrice della piattaforma streaming Dazn si trovava a bordo campo, a San Siro, per seguire la partita di cartello del campionato italiano di calcio di Serie A tra l’Inter (primo) e l’Atalanta (quinta). Prima della partita, la Leotta ha pubblicato alcune storie su Instagram in compagnia di Federico Balzaretti, ex calciatore di Palermo e Roma che lavora per Dazn come opinionista.

In queste storie Instagram, Diletta Leotta è protagonista di alcune smorfie simpatiche in compagnia di Federico Balzaretti. Queste immagini, sono state scaricate dai suoi fan e ricondivise sui vari social network dove hanno raccolto moltissimi like e commenti positivi.

Dal punto di vista lavorativo, è un periodo d’oro per Diletta Leotta. Su Instagram, dove vanta quasi sei milioni di follower, è una influencer molto ricercata dalle aziende di abbigliamento, su Dazn è la star di alcuni programmi di successo. Ogni fine settimana, la Leotta è inviata sul campo nella partita più importante in diretta streaming su Dazn, durante la settimana, invece, conduce programmi di successo come “Diletta Gol” e “Linea Diletta”.

In questi format, la Leotta intervista i protagonisti, presenti e passati, del mondo del calcio. Tra le sue interviste, ricordiamo quelle a Francesco Totti, José Mourinho,Roberto Mancini,Nicolò Zaniolo e Carlo Ancelotti.