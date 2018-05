ROMA – Diletta Leotta è bella ed è consapevole di esserlo. La 26enne sta guadagnando posizioni nel palinsesto televisivo di Sky Sport ed è una delle regine assolute dei social network.

Come detto sopra, Diletta Leotta è bella e non fa niente per nasconderlo. Aggiorna di continuo il suo profilo Instagram con foto che mandano in delirio i suoi numerosissimi fan. E’ una delle italiane più seguite in assoluto sui social network.

Diletta Leotta con minigonna sulla vespa

L’ultima sua foto, non solo non è passata inosservata ma ha mandato letteralmente in tilt il suo profilo Instagram. Nel giro di pochi minuti, sono arrivati migliaia di commenti di apprezzamento (per usare un eufemismo…).

Diletta Leotta ha sfoggiato una minigonna da urlo e ha acceso la fantasia dei suoi followers, posando su una vespa. Un soffio di vento ed è… magia.

Diletta Leotta, le foto più cliccate su Instagram