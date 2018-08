ROMA, STADIO OLIMPICO – Dazn non ha esordito nel migliore dei modi perché il suo streaming è stato contestato sia dai tifosi della Lazio che da quelli del Napoli ma Diletta Leotta, suo volto femminile, è stata promossa a pieni voti da tutti [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

L’ex conduttrice di Sky ha brillato per competenza calcistica e per bellezza. C’è stato un momento nel quale è passata davanti alla panchina del Napoli lasciando a bocca aperta tutti i calciatori allenati da Carlo Ancelotti. La sua è una bellezza esplosiva che non lascia scampo a nessuno.