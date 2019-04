GENOVA – Diletta Leotta è stata inviata da Dazn allo Stadio Luigi Ferraris ‘Marassi’ di Genova per seguire l’anticipo serale del sabato tra Sampdoria e Roma. La Leotta ha bucato il teleschermo con un look che è stato molto apprezzato dai suoi fan di Instagram. La Leotta lo ha mostrato in anteprima proprio su Instagram, ancor prima di andare in diretta streaming su Dazn. Diletta Leotta ha indossato dei pantaloni neri, delle scarpe con il tacco nere, una maglietta giallonera con una generosa scollatura e una giacchetta nera a completare il suo look impeccabile.

Diletta Leotta, dopo Sampdoria-Roma c’è Diletta Gol.

La Leotta è il volto femminile dell’emittente streaming Dazn. L’ex conduttrice televisiva di Sky, segue dal vivo per Dazn le partite più importanti del campionato italiano di calcio. La Leotta non si limita a questo, è responsabile della conduzione di “Diletta Gol”, il programma di intrattenimento calcistico che va in onda, in diretta streaming, su Dazn il sabato sera dopo la partita di cartello del giorno.

Oggi la Leotta seguirà da bordo campo Sampdoria-Roma e poi condurrà Diletta Gol insieme all’ex calciatore di Juventus e Verona Mauro German Camoranesi.

Camoranesi è tra i calciatori che hanno vinto il Mondiale con la Nazionale Italiana di calcio nel 2006 in Germania.