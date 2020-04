MIAMI (STATI UNITI) – Quarantena statunitense per Diletta Leotta. La star della piattaforma streaming Dazn ha deciso di passare questo periodo di isolamento a casa del suo fidanzato.

Il compagno della Leotta è Daniele Scardina, pugile che è noto con il soprannome di “King Toretto“.

La Leotta ha fatto la sua conoscenza mentre lavorava per Dazn.

Diletta stava seguendo un incontro di pugilato, che vedeva proprio Scardina come protagonista, per l’app Dazn.

A bordo ring è nato l’amore tra i due. Da quel momento in poi sono inseparabili.

Stare in quarantena è brutto, soprattutto perché fuori si soffre per il coronavirus ma questo isolamento si è trasformato in una opportunità per Diletta e Toretto per passare un po’ di tempo insieme.

Negli ultimi mesi, si erano visti poco perché vivevano in due continenti diversi (tanto per iniziare ) e perché avevano moltissimi impegni lavorativi.

Come è noto, la Leotta vive a Milano ma si sposta in tutta Italia per seguire gli eventi sportivi per Dazn (soprattutto le partite di calcio…).

Scardina, invece, vive a Miami, negli Stati Uniti, per essere seguito dai migliori allenatori pugilato. Toretto torna in Italia solamente in occasione di incontri di pugilato.

Durante questa quarantena, Leotta e Scardina stanno svolgendo diverse attività. Il tutto è pubblicato sui loro social network.

I post più gettonati? Quelli sulla cucina o sull’allenamento. Ma non solo… nell’ultimo post, la Leotta e Scardina sono stati protagonisti di un balletto in cucina.

A un certo punto di questo balletto, Scardina ha deciso di “mollare” la Leotta che evidentemente non era stata all’altezza delle sue aspettative.

Poi Scardina ha scherzato dicendo: “La scopa balla meglio di te…”. Il siparietto si è concluso con le risate di entrambi.