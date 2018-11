MILANO – Tra poche ore andrà in onda un’altra puntata di Diletta Gol, il programma di punta di Dazn. Per Diletta Gol, Diletta Leotta ha registrato uno speciale in compagnia di Carlo Ancelotti. Diletta Leotta si è tolta i tacchi e ha indossato i tacchetti da calciatore.

Ne è uscito fuori un siparietto molto divertente. Il video di Diletta Leotta con Carlo Ancelotti è stato diffusa dalla stessa showgirl e da Dazn attraverso i social network, partendo da Instagram che è quello dove l’emittente streaming ha maggiore seguito.

