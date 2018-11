MILANO – Diletta Leotta promossa, il programma “Diletta Gol” bocciato quasi all’unanimità sui social. Il popolo del web salva solamente la showgirl per competenza calcistica e bellezza ma non il programma che offre pochissimi spunti di interesse e mette in scena delle imitazioni di allenatori poco gradite, per usare un eufemismo, dal pubblico che popola i social network.

I commenti più popolari su Diletta Gol

Ma che è sta roba ? #DilettaGol roba da tv regionale. #ForzaNapoliSempre — Padre Alessio Gaudino 🇪🇸 (@alessio_gaudino) 10 novembre 2018

Che trash questo post partita ….una serie di sciocchezze intervallate da un paio di interviste #DilettaGol #genoanapoli — Francesco Serino (@chicconaples) 10 novembre 2018

Ma davvero le imitazioni di #DilettaGol vi fanno ridere? Così, per sapere. #DAZN — Vito Lamorte (@lamortevito) 10 novembre 2018

Esageratamente gnocca e discretamente brava e sicura certo molto di piú dell’orrido ed inascoltabile tuttologo del nulla Pardo #Dilettagol — StefanoP (@StefanoP74) 10 novembre 2018

Il peggior post-partita che abbia mai visto. #DilettaGol — Antonio Cozzolino (@Callejon007) 10 novembre 2018

@DAZN_IT se cercate comici migliori del vostro imitatore, conoco uno bravissimo a far le scoregge con l’ascella. #DilettaGol — Fabio Apo (@fabio_apo67) 10 novembre 2018