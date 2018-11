MILANO – Diletta Leotta ha preso la palla al balzo. La star di Dazn ha approfittato della sosta del campionato italiano di calcio di Serie A per passare qualche giorno al caldo di Dubai. Anche perché, durante la sosta per le partite della Nazionali, non è andato in onda “Diletta Gol”, programma condotto da Diletta Leotta che si occupa unicamente del campionato italiano di calcio. Diletta scatenata a Dubai tra mare, danza e divertimento.

La Leotta ha documentato tutto attraverso video, foto e storie che ha pubblicato sul suo profilo Instagram ufficiale per la gioia dei suoi numerosissimi fan sui social network.

Gallery

Video, foto e storie di Instagram

