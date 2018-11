MILANO – Nel cinquantenario dell’Assocalciatori ha un valore speciale l’ottavo Gran Galà del Calcio dell’Aic, che lunedì 3 dicembre incoronerà i protagonisti della scorsa stagione. Sul palco del Megawatt Court di Milano, nella serata condotta da Diletta Leotta, sfileranno il calciatore top, e i migliori nelle varie categorie: allenatore (Simone Inzaghi, Allegri, Di Francesco, Sarri in lizza), arbitro (Orsato, Rocchi, Mazzoleni), giovane di Serie B (Tonali, Varnier, La Gumina), calciatrice (Bonansea, Guagni, Girelli) e infine verrà nominata la squadra migliore.

Il gol più bello è scelto dai tifosi sul sito del Gran Galà: in base alle prime 30mila preferenze, fra i più votati c’è quello di Brignoli, il portiere che di testa ha dato al Benevento il primo storico punto in Serie A.

Una giuria di allenatori, arbitri, giornalisti, ct ed ex ct azzurri, e calciatori di Serie A sceglie i migliori 11 giocatori ruolo per ruolo: in porta Buffon, Donnarumma, Handanovic o Alisson, due difensori esterni fra Cancelo, Kolarov e Alex Sandro, due centrali fra Skriniar, Manolas, De Vrij, Koulibaly e Chiellini, tre centrocampisti fra Jorginho, Allan, Hamsik, Milinkovic-Savic, Nainggolan e Pjanic e tre attaccanti fra Dybala, Dzeko, Icardi, Immobile, Douglas Costa e Mertens. Damiano Tommasi sogna di vedere in campo questa squadra ideale.

“Sarebbe un grande evento, mi auguro che qualcuno crei l’occasione, magari contro la selezione World 11 o quella di Africa Best 11”, ha detto il presidente dell’Aic, che nel Gran Galà celebrerà anche “il nostro top player” Sergio Campana, fondatore del sindacato nel ’68.

E sfrutta l’occasione della festa per ricordare che nel mondo del calcio non tutto brilla. Basti ricordare l’arbitro aggredito su un campo di Promozione a Roma. “Sorprende che dopo una settimana non si sono trovati ancora i responsabili dell’episodio: è un sistema che va vissuto in un altro modo”, ha notato Tommasi, che presto presenterà la quinta edizione di ‘Calciatori sotto tiro’.

