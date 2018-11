MILANO – Diletta Leotta ancora una volta in copertina. La regina di Dazn ha archiviato l’esperienza di Sky al seguito della Serie B ed è diventata la star della nuova piattaforma streaming sul calcio. Dazn trasmette Serie A, Serie B e alcuni campionati esteri. Inoltre trasmesse anche combattimenti, Nfl e altri sport americani.

Diletta Leotta ha posato per uno shooting quantomento provocante. Le foto e i video sono stati caricati dalla stessa showgirl su Instagram. Sia come aggiornamenti del profilo, sia come storie. Inutile dire che queste immagini sono state molto gradite dai suoi fan che l’hanno riempita di like ed anche i suoi followers sono aumentati in maniera esponenziale grazie a queste nuove immagini mozzafiato.

Gallery

Diletta Leotta, VIDEO e FOTO da Twitter e Instagram

Dietro le quinte con Diletta Leotta @DilettaLeotta 😊😍🔝👠💞💗 pic.twitter.com/LbOXmczlG6 — TelegnoccaVip (@TelegnoccaVip) 4 novembre 2018

Visualizza questo post su Instagram #shooting #comingsoon @youth_milano Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: Nov 6, 2018 at 10:17 PST

