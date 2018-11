MILANO – Continua il periodo d’oro di Diletta Leotta. Dopo la vacanza a Dubai, sfruttando la sosta del campionato italiano di calcio di Serie A per le partite delle Nazionali, Diletta è stata invitata a “Che tempo che fa”, programma televisivo in onda sulle reti Rai.

Diletta Leotta ha partecipato al programma come ospite. In studio c’erano anche Fabio Fazio, che conduceva “che tempo che fa”, Fabio Rovazzi, cantante e idolo del popolo dei social network, Gigi Marzullo e Pippo Baudo. Insomma, ospiti di tutti i tipi per dare vita a una trasmissione “scoppiettante” e appetibile al pubblico di ogni età.

Prima di andare in diretta tv, Diletta Leotta ha girato alcuni video e scattato alcune foto per le sue storie di Instagram. In queste storie, Diletta era in compagnia degli ospiti.

Ha postato storie Instagram con Fabio Rovazzi, con Pippo Baudo, con Gigi Marzullo e con Fabio Fazio. I suoi post sui social network sono stati commentati da migliaia di utenti sul web e hanno ricevuto moltissimi “like” di apprezzamento.

Un momento imbarazzante

La scorsa estate, Diletta Leotta è passata da Sky Sport a Dazn. La piattaforma streaming ha un nome difficilmente pronunciabile e infatti, durante la diretta di “Che tempo che fa”, Fabio Fazio ha provato a dire in tutti i modi Dazn ma non ci è riuscito tra l’imbarazzo generale. A quel punto, Diletta è intervenuta in “tackle”: “Ma come Fabio, ancora non hai imparato? Si legge Dason!”.

