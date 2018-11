MANCHESTER (INGHILTERRA) – Sky Sport, nel suo sito internet, racconta una storia che ha avuto un forte impatto mediatico in Inghilterra. Stava per iniziare la partita di vertice tra Manchester City e Reading, Women Super League, il campionato femminile inglese.

Una gara importante, trasmessa anche in diretta tv. Squadre già sul terreno di gioco, sguardo all’orologio, la gara però non inizia nonostante i tempi televisivi impongano massima puntualità. Il motivo? Incredibile, direte. Eppure… L’arbitro dell’incontro, David McNamara, ha dimenticato negli spogliatoi la monetina, ‘strumento’ fondamentale per il testa o croce di inizio match con cui vengono sorteggiate campo e palla.

Tornare negli spogliatoio avrebbe comportato una perdita di tempo troppo lunga, come fare allora? Come scrive Sky Sport nel suo sito internet, David McNamara ha trovato una soluzione decisamente bizzarra: utilizzare per il sorteggio la… morra cinese.

Sì, il classico sasso, carta o forbice. Peccato però che alla FA la soluzione d’emergenza adottata dal direttore di gara non sia proprio piaciuta: David McNamara è stato infatti sospeso per tre settimane.

La bravata dell’arbitro McNamara sui social

Referee David McNamara forgot his coin for the toss in the match between Man City Women & Reading Women. He then played a game of ‘rock, paper, scissors’ to determine the result of the toss. The FA have suspended him for 21 days. pic.twitter.com/Ws53zO4EGp — Bolarinwa Olajide (@iambolar) 15 novembre 2018

Football referee David McNamara forgot his coin for the toss so played a game of ‘rock, paper, scissors’ instead. The FA have decided to suspend him for three weeks. pic.twitter.com/2NXkz4Abpt — Football Factly (@FootballFactly) 14 novembre 2018