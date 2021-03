Diritti Serie A: rinviata la decisione, utenti impauriti da eventuale assegnazione delle partite a DAZN

Per l’assegnazione dei Diritti Tv Serie A c’è tempo fino al 29 marzo, al momento la decisione è stata rinviata.

Le parole della Lega Serie A dopo l’assemblea del 26 febbraio

“L’Assemblea della Lega Serie A si è svolta oggi in video collegamento con la partecipazione di tutte le Associate. Per quanto riguarda i diritti televisivi per il territorio italiano per il triennio 2021-2024, in considerazione delle richieste di approfondimenti tecnici e giuridici, non è stato assegnato alcun pacchetto previsto dall’invito ad offrire pubblicato lo scorso 4 gennaio” si legge in una nota della Lega Calcio dello scorso 26 febbraio e continua: “Le offerte ricevute dagli operatori della comunicazione, dopo ulteriori disamine tecniche e giuridiche, saranno nuovamente sottoposte alla volontà di una prossima Assemblea, durante la quale, come richiesto da un qualificato numero di Società, sarà posta all’ordine del giorno anche l’operazione con il consorzio CVC-Advent-FSI”.

Il malcontento degli utenti rispetto all’eventuale assegnazione delle partite a DAZN

Nel frattempo la rete si sta scatenando su questo tema. Gli utenti stanno mostrando diverse perplessità rispetto all’eventuale assegnazione dei Diritti Serie A ad una piattaforma di streaming come DAZN poiché in Italia il tema del divario digitale è ancora importante.