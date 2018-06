MILANO – Si chiama Dazn e avrà una tariffa unica di 9.99 euro al mese. E’ il servizio live e on demand di sport in streaming, su cui Perform Group per i prossimi tre anni trasmetterà in esclusiva 114 partite del campionato di Serie A (3 ogni giornata, con gli highlights delle altre 7), [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] che ha acquistato ieri, 13 giugno, per 193.3 milioni di euro più bonus.

“Grazie a ulteriori contenuti sportivi che saremo in grado di annunciare presto, e alle emozioni garantite dalla Serie A, creeremo un modo nuovo, migliore e più equo di guardare lo sport” spiega in una nota James Rushton, Ceo di Dazn, sottolineando che “il calcio in Italia è una vera e propria passione, uno stile di vita. Per questo siamo orgogliosi di lanciare Dazn in Italia offrendo alcune delle migliori partite della Serie A in esclusiva. Dazn – aggiunge – nasce con il desiderio di riavvicinare lo sport agli appassionati, dando la possibilità a chi non ha mai potuto sottoscrivere un abbonamento pay-tv di godere di una piattaforma multisport a costi accessibili. Il primo mese di prova è gratuita, e c’è la possibilità di disdire l’abbonamento in ogni momento”.

Su Dazn saranno visibili in esclusiva assoluta l’anticipo delle 20.30 del sabato sera, il lunch-time della domenica alle 12.30 e una partita in programma la domenica pomeriggio alle 15. Inoltre saranno disponibili gli highlights degli altri 7 match. Nei turni infrasettimanali o con palinsesto differente, Dazn trasmetterà comunque 3 partite in esclusiva.