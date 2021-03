Diritti TV Serie A: digital divide per 60% italiani, in mano a chi sarà il calcio?

Ad oggi ancora non sono stati assegnati i diritti tv Serie A. Lo scorso 16 Marzo l’Assemblea di Lega, a cui erano presenti tutti e 20 i club di Serie A, non ha prodotto alcun risultato.

La digitalizzazione in Italia: il 60% delle famiglie non ha Internet o naviga piano

Intanto il nuovo Ministro dell’innovazione tecnologica Vittorio Colao afferma: “Oggi il 60 per cento della famiglie non ha Internet oppure manca di una connessione rapida degna di questo nome.” e continua “L’Italia è uno dei Paesi in Europa con il maggior digital divide, con le disuguaglianze più evidenti, solo il 42% dei nostri connazionali tra i 16 e i 74 anni possiede competenze digitali di base contro il 58% in Europa. Il 17% degli italiani nella stessa fascia di età non ha mai usato Internet, contro il 9% dell’Ue, quasi il doppio”.

Diritti TV Serie A: con il digital divide come potranno i servizi di streaming garantire la visibilità delle partite a tutta Italia?

Di fronte a queste affermazioni cosa dobbiamo aspettarci? Quale sarà il destino del calcio italiano? Dal momento che la connessione internet del 60% delle famiglie italiane non possiede i requisiti minimi per la visione delle partite i servizi di streaming, come potranno garantire a tutta Italia la visibilità del Campionato di Calcio di Serie A?