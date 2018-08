LIGNANO RIVIERA – Scontro social tra Mario Balotelli e una disabile. La disabile si è scagliata contro Mario Balotelli, attraverso Facebook, perché, a suo dire, l’attaccante del Nizza aveva parcheggiato la Ferrari all’interno dello stabilimento balneare di Lignano Riviera ostruendole il passaggio. La sua denuncia ha avuto ampia pubblicità dopo che è stata riportata dal Messaggero Veneto. Mario Balotelli le ha risposto attraverso Instagram dicendo che non è vero, la sua Ferrari, a dire di Super Mario, non dava fastidio a nessuno [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play].

“Sono proprio arrabbiata, non c’è limite ai soprusi, – ha riferito la donna – mi hanno dovuto trascinare sulla sabbia perché il signor Balotelli ha parcheggiato il suo Cavallino Rampante all’ingresso dello stabilimento balneare, brutto cafone arrogante! Lui parcheggia lì e noi non abbiamo nemmeno diritto di avere i piastrelloni che arrivano vicino all’ acqua e mio marito si deve far venire l’ ernia per trasportarmi sulla sabbia fino in riva al mare. Vi pare giusto?”.

“Si passava benissimo, – ha scritto l’attaccante su Instagram – non permettetevi di dire che io non ho rispetto delle persone disabili. Le macchine sono state fatte parcheggiare là dai responsabili. Ed erano tre, non una”.