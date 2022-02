Novak Djokovic torna a giocare e vince dopo l’espulsione dagli Australian Open perché non vaccinato. Il campione serbo ha ripreso in mano la raccheta ed è sceso sul campo da tennis a Dubai disputando il primo turno del torneo master 500 contro l’italiano Lorenzo Musetti.

Risultato: Musetti battuto con un doppio 6-3. Era dallo scorso dicembre, in Coppa Davies, che Djokovic non giocava un match. Aveva quindi saltato gli Open d’Australia di gennaio perché espulso a causa delle sue posizioni no-vax, posizioni che non sono cambiate al punto che il serbo si era già detto pronto a saltare anche Wimbledon e Roland Garros.

Dopo 80 giorni lontano dai campi da tennis Djokovic sembra determinato a salvare il titolo di numero 1 al mondo.

Djokovic-Musetti, la seconda sfida

Non era la prima volta che Musetti e Djokovic si incontravano sul campo: si erano già sfidati nell’ultimo Roland Garros, quando il 19enne di Carrara era salito 2 set a zero per poi subire la rimonta feroce del serbo.

Per Djokovic il rientro è andato come sperava: “Una vittoria in due set, il tifo del pubblico: non potevo sperare in un rientro migliore”.