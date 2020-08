Doncic è stato offeso da un insulto razzista di Harrell. Lo sloveno si è vendicato con l’incredibile canestro decisivo sulla sirena.

La NBA è scesa in campo contro il razzismo nei confronti degli afroamericani al grido di ‘Black Lives Matter’ ma può capire anche che l’insultato in questione sia uno sloveno. E’ quanto successo a Doncic prima di gara 4 di Mavs vs Clippers.

Infatti prima della palla a due di gara 4, il cestista dei Los Angeles Clippers Harrell ha insultato Doncic, durante gare 3, definendolo un «F*ttuto ragazzo dal c*lo bianco».

Doncic non gli ha risposto né attraverso la stampa, né attraverso i social network. Ha aspettato gara 4 per prendersi la sua rivincita sul campo.

Lo sloveno, ai primi playoff NBA della sua carriera, ha tirato fuori dal cilindro una prestazione incredibile. Infatti i Mavs si sono portati sul 2 a 2 grazie ad una sua perla sulla sirena.

Canestro vincente che ha impreziosito una prestazione da migliore in campo con una tripla doppia che non lascia spazio ad altre interpretazioni (43 punti, 17 rimbalzi e 13 assist).

Per Doncic questa è la definitiva consacrazione in America dopo aver vinto lo scorso anno il premio di rookie dell’anno (traducibile come matricola dell’anno o miglior giovane dell’anno).

Questo successo ha portato Dallas al 2 a 2 complessivo nella serie con i Clippers. La squadra di Los Angeles resta la favorita per il passaggio del turno ma nella bolla di Orlando può succedere di tutto perché non c’è il fattore campo (video YouTube).