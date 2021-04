Donnarumma alla Juventus a parametro zero, Kean per Demiral: calciomercato dei bianconeri FOTO ANSA

La Juventus pensa già al calciomercato per la prossima stagione e lo fa soprattutto attraverso Mino Raiola: sono due infatti i giocatori nel mirino dei bianconeri gestiti dal procuratore, Donnarumma e Kean. Uno obiettivo in porta quindi e uno in attacco. Mino Raiola nei giorni scorsi è stato ospite nell’hotel della Juventus per definire i possibili acquisti.

Calciomercato Juventus, capitolo Donnarumma

Il portiere del Milan è ormai da diverse stagioni tra gli obiettivi della Juventus. La rottura con il Milan è ormai vicina e il contratto non si rinnova visto che le due parti sono molto distanti. La Juventus allora proverà a prenderlo a parametro zero per farlo diventare il primo portiere per la prossima stagione. Raiola sa bene che con i bianconeri si può puntare a un ingaggio superiore. Inoltre la Juventus dei parametri zero negli ultimi anno ha fatto tanto frutto.

Calciomercato Juventus, capitolo Kean

Il giovane attaccante italiano Moise Kean, cresciuto proprio nel vivaio della Juventus, ora è al Psg ma il cartellino è di proprietà dell’Everton. La società inglese però non lo vuole cedere per meno di cinquanta milioni. Una cifra troppo alta che però la Juventus potrebbe ammorbidire mettendo Demiral come contropartita. In difesa infatti i bianconeri il prossimo anno potranno contare anche su Romero, di rientro dal prestito al Genoa prima e all’Atalanta poi, destinato a fare coppia centrale con D Ligt.