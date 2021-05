Donnarumma alla Juventus, vanno bene anche 6 milioni di ingaggio. Al Milan ne voleva il doppio

Donnarumma alla Juventus sembra ormai cosa fatta, una trattativa in dirittura di arrivo per il passaggio del portiere della Nazionale in bianconero. Dopo l’addio ufficiale al Milan il portiere intanto giocherà gli Europei con l’Italia e poi si accaserà molto probabilmente alla Juventus di Allegri, che sta battendo la concorrenza del Barcellona.

Donnarumma, Juventus e ingaggio

La mossa a sorpresa che potrebbe portare Donnarumma alla Juventus l’ha fatta il suo procuratore Mino Raiola. Al Milan per il rinnovo di Donnarumma chiedeva 10-12 milioni di ingaggio, per andare alla Juventus invece si “accontenterebbe” di 6 milioni. Praticamente la metà.

Sicuramente un taglio davvero considerevole, dovuto al fatto che la Juventus vuole sì Donnarumma, ma con ancora Szczesny in porta non lo considera come un acquisto principale di mercato. Messa così però sarebbe un’occasione per un ingaggio a lungo termine e mettere in porta un giovane con già tanta esperienza tra i pali con Milan e Nazionale.

Calciomercato Juventus, non solo Donnarumma

Per la difesa la Juventus non si sta muovendo solo per Donnarumma. Si pensa anche a Emerson Palmieri, fresco campione d’Europa con il Chelsea e già obiettivo della Juventus da diverso tempo per avere più spinta sulla fascia sinistra. Poi il grosso del lavoro però sul mercato la Juventus lo dovrà fare a centrocampo. Il reparto più sottotono la scorsa stagione ha infatti bisogno di gente nuova. Ecco perché si investirà molto lì, in particolare su Locatelli. C’è poi il sogno Pogba, con i media inglesi che parlano anche di uno scambio con Cristiano Ronaldo al Manchester United.