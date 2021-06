E se Donnarumma andasse alla Roma per un anno, in prestito dal Psg? Non è un’ipotesi di fantamercato ma qualcosa di più, visto che il portiere della Nazionale avrà con il club francese 5 anni di contratto, ma il primo in prestito da qualche parte. Gigio Donnarumma al Psg appare ormai cosa fatta, con un contratto ricchissimo da 12 milioni di euro a stagione, tantissimi per un portiere

Donnarumma al Psg, la Juventus rinuncia

E’ lo scenario che delinea il quotidiano francese L’Equipe. Donnarumma lascia il Milan a parametro zero e pare ormai destinato a firmare un sostanzioso quinquennale con il Paris Saint Germain. Il procuratore Mino Raiola avrebbe strappato un ingaggio da almeno 12 milioni netti a stagione per l’estremo difensore, accostato nelle ultime settimane al Barcellona e alla Juventus. La società bianconera, però, continuerà a puntare su Wojciech Szczesny, che ha un ingaggio non indifferente e che non sembra avere offerte da altri club.

Donnarumma alla Roma in prestito?

Sempre secondo quanto scritto da L’Equipe, Donnarumma al Psg per un anno sarà solo di passaggio. Il club di infatti ha già tanti portieri. Keylor Navas, titolare che ha appena rinnovato fino al 2024. Ma ci sono anche Sergio Rico, Alphonse Areola, Garissone Innocent e Marcin Bulka. E’ difficile ipotizzare un’annata da secondo portiere in panchina per Donnarumma, che quindi potrebbe vivere una stagione in prestito.

Dove? per L’Equipe è possibile un’annata a Roma, agli ordini di José Mourinho. La cosa sarebbe fattibile visto che la Roma in caso avrà un ingaggio minimo se non a zero, però occorre capire se Donnarumma vorrà passare un anno in giallorosso senza giocare quella tanto sudata Champions League conquistata con il Milan all’ultima giornata.