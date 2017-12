MILANO – Nemmeno Gigio Donnarumma si sarebbe potuto immaginare una contestazione di queste proporzioni. I tifosi del Milan lo hanno attaccato in tutti i modi: lo hanno fischiato sonoramente al momento della lettura delle formazioni, lo hanno insultato attraverso cori offensivi e si sono scagliati contro di lui con il seguente striscione:”Violenza morale 6 milioni all’anno e l’ingaggio di un fratello parassita? Ora vattene la pazienza è finita!”.

Il riferimento è all’indiscrezione di mercato secondo la quale l’entourage di Raiola vorrebbe annullare il contratto di Donnarumma con il Milan perché il ragazzo sarebbe stato soggetto a violenza morale al momento della firma.

Inevitabile la commozione da parte di Donnarumma che è letteralmente crollato psicologicamente al cospetto di tale contestazione. Le telecamere della Rai hanno ripreso Leonardo Bonucci che, da capitano, ha deciso di rincuorare Donnarumma nello spogliatoio del Milan e poco prima del fischio d’inizio per permettergli di giocare la partita con maggiore serenità.

Bonucci rincuora Donnarumma

Giusto un po’ di tensione per Gigio Donnarumma #MilanVerona pic.twitter.com/UhLuGcbDlJ — Paolo Vigo (@Pagolo) 13 dicembre 2017

Fischi e insulti per Donnarumma al momento della lettura delle formazioni

La curva dei tifosi del Milan contesta Donnarumma con questo striscione:

Abbiati, club manager del Milan, fa sentire la voce della società

Il club manager del Milan Cristian Abbiati è convinto che Gianluigi Donnarumma ”possa restare al Milan per molti anni” nonostante il nuovo fronte aperto sul contratto del 18enne portiere rossonero, rinnovato in estate ma messo in discussione dall’agente Mino Raiola.

“Ha un contratto lungo con noi – spiega Abbiati ai microfoni della Rai prima della sfida contro il Verona in Coppa Italia, e prima dei fischi riservati dalla curva rossonera al giovane giocatore -, si allena bene e lavora sodo. Sta pensando al Milan e sta cercando di aiutare la squadra a ottenere risultati positivi. Poi probabilmente qualcuno lo contesterà ma il ragazzo è sereno”.