MILANO – #PeppeDiStefanoOut. Questo è l’hashtag che nelle ultime ore è diventato popolare su Twitter. E’ la petizione social dei tifosi del Milan che chiedono a Sky di licenziare il giornalista Peppe Di Stefano che, prima della delicata sfida tra la Juventus e il Milan, ha parlato di un possibile approdo del portiere della Nazionale Italiana in bianconero.

Non è una esclusiva, né una notizia nuova visto che Donnarumma è già stato accostato alla Juventus in passato ma ai tifosi del Milan ha dato fastidio questo “scoop” di mercato a poche ore dal big match tra i due club. Questi tifosi ci hanno visto un tentativo di destabilizzare l’ambiente Milan a poche ore da questo match cruciale.

Donnarumma è uno dei migliori portieri in circolazione, piace anche a Real Madrid e Paris Saint Germain, ma la Juventus ci ha messo sopra gli occhi da tempo. Così come su Federico Chiesa, su Nicolò Zaniolo e sui migliori italiani in circolazione.

Insomma, niente di nuovo, quasi una minestra riscaldata ma i tifosi rossoneri non gli hanno perdonato il fatto di dirlo a poche ore da Juventus-Milan. Anche perché Peppe Di Stefano, per Sky Sport, è il giornalista al seguito del Milan. I tifosi lo vedono quasi come un tifoso e non si sarebbero attesi un atteggiamento simile proprio da lui.