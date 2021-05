Donnarumma lascia il Milan: va alla Juve dopo tutti i baci alla maglia? Maignan nuovo portiere Milan

Donnarumma lascia il Milan e…va alla Juve? Dopo tutti i baci alla maglia (anche nell’ultima stagione), il portiere se ne va. Non solo Juve, però. Sulle tracce del numero uno della Nazionale ci sono anche altri top club europei. Squadre come Barcellona e Psg.

Intanto il Milan ha trovato il sostituto. Si tratta di Maignan, portiere francese che ha giocato nel Lille campione di Francia. E’ già in Italia per le visite mediche.

Donnarumma lascia il Milan: al suo posto Maignan

Le strade di Milan e Gigio Donnarumma sono destinate a separarsi. L’arrivo di Maignan a Milano, per svolgere le visite mediche, definisce la fine della storia di Donnarumma con il club rossonero iniziata con le giovanili nel 2013.

Il contratto dell’attuale portiere del Milan è in scadenza al 30 giugno, impossibile negli ultimi mesi trovare l’intesa per il prolungamento. Il club rossonero aveva offerto 8 milioni di euro netti a stagione, non abbastanza. Oltretutto nell’esito della trattativa sono pesate le commissioni chieste dall’agente Mino Raiola, che si sarebbero aggirate intorno ai 15-20 milioni.

Perché Donnarumma baciava la maglia del Milan?

Quello che stupisce (ma ormai cosa ci stupisce?) è che Donnarumma lascia il Milan dopo aver giurato fedeltà. O meglio, questa è una interpretazione un po’ forzata, forse. Ma a cosa serviva baciare la maglia se alla base di tutto c’era una richiesta di aumento di denaro? Dov’è l’attaccamento ai colori (concetto sempre caro ai tifosi) se tutto si riduce a una mera questione economica? Tra l’altro il Milan gli aveva proposto un rinnovo con ingaggio da 8 milioni. Mica bruscolini.

Dove va Donnarumma: Juve, Psg, Barcellona

Nelle ultime settimane il nome di Donnarumma è stato accostato a diverse società. Tre, in particolare, le squadre in corsa: la Juve, che potrebbe cedere Wojciech Szczęsny, il Barcellona e il Psg. Probabile, a questo punto, che il portiere scelga chi gli offre più soldi.