BERGAMO – Da una papera all'altra, continua il periodo no di Gigio Donnarumma dopo la pessima prestazione nella finalissima di Coppa Italia

. Il portiere del Milan ha commesso un altro errore grave che ha regalato il pareggio all’Atalanta.

Sul risultato di 1-0 per il Milan, con gol dell’ex Franck Kessie, il portiere del Milan non è riuscito a trattenere un colpo di testa di Masiello segnandosi da solo. Grazie a questo suo errore, l’Atalanta ha chiuso la partita sul punteggio di uno a uno.

WATCH: Kessie scores against his former team with a great strike!#AtalantaMilan 0-1. pic.twitter.com/J1s86CU0KG

— SempreMilan (@SempreMilanCom) 13 maggio 2018