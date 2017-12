MILANO – Primo tempo da incubo per Gigio Donnarumma. Continua il suo rapporto complicato con la curva del Milan.

L’Atalanta ha sbloccato la partita, con gol dell’ex Bryan Cristante, grazie a un suo errore abbastanza clamoroso.

Su un colpo di testa innocuo di Caldara, Donnarumma si è esibito in una presa difettosa che è diventata un assist per il gol a porta vuota di Cristante.

GOAL Cristante!! Revenge of the ex! Milan 0-1 Atalanta pic.twitter.com/NExU7Z9i2q

— Serie A News (@TransfersCalcio) 23 dicembre 2017